Lazio partita per Auronzo di Cadore

FIUMICINO, 14 LUG - Per la Lazio scatta il ritiro estivo ad Auronzo di Cadore. Simone Inzaghi e i calciatori sono partiti alle 16.40 all'aeroporto di Fiumicino, con un volo Alitalia, alla volta di Venezia da dove poi raggiungeranno la ormai tradizionale meta della preparazione pre campionato, in programma fino al 29 luglio. Molte richieste di selfie per i biancazzurri, volti distesi e sorridenti, in particolare Ciro Immobile, che, tra l'altro, ha ingannato l'attesa dell'imbarco con un "cruciverba" di squadra assieme ad alcuni compagni. Diversi anche i bambini che hanno avvicinato i giocatori al Terminal 1 dando loro il "cinque" con la mano.