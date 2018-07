Ronaldo: Torino prepara benvenuto

TORINO, 14 LUG - Torino prepara il benvenuto a Cristiano Ronaldo. In alcuni negozi del centro sono state affisse le locandine preparate, in 5.000 copie, dall'Ascom-Confcommercio provinciale con il messaggio in portoghese, Bem-vindo em Torino sopra l'immagine di CR7 che bacia un trofeo. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il quotidiano La Stampa, è rivolta a tutte le attività commerciali iscritte all'Ascom della città. "Per Torino - spiega Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom-Confcommercio Torino - l'arrivo di un campione come Ronaldo è una formidabile occasione di traino per l'economia e per il marketing. Da dieci giorni si parla della città in tutto il mondo".