Shaqiri dallo Stoke City al Liverpool

(ANSA-AP) - LIVERPOOL, 13 LUG - L'attaccante svizzero Xherdan Shaqiri, ex Inter, ha lasciato lo Stoke City, retrocesso dalla Premier League, per trasferirsi al Liverpool, secondo classificato nel campionato inglese. Il club di Anfield Road ha comunicato che il 26enne attaccante ha firmato per "un lungo periodo", ma non ha rivelato i soldi spesi per l'acquisto del suo cartellino, che dovrebbe comunque aggirarsi sui 13 milioni di sterline (17,2 milioni di euro). "Sono molto felice di essere qui, è un club con una grande storia, con grandi giocatori e un allenatore fantastico (Jurgen Klopp, ndr)", ha detto Shaqiri. "Qualche anno fa volevo trasferirmi qui, ma poi non se n'è fatto più niente. Sono davvero felice di essere finalmente arrivato. Voglio migliorare me stesso, giocare nella squadra migliore, con i migliori compagni e vincere".