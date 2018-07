Thailandia: Fifa invita calciatori eroi

(ANSA-AP) - MOSCA, 13 LUG - Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha invitato i ragazzi thailandesi, rimasti per 18 giorni intrappolati in una grotta allagata e salvati dopo un'operazione che ha tenuto il mondo col fiato sospeso, alla cerimonia annuale del 'Fifa Best Awards' che si svolgerà il 24 settembre a Londra. Il n.1 del calcio mondiali avrebbe voluto i giovani calciatori e il loro allenatore ospiti anche alla finalissima di domenica a Mosca ma ragioni mediche e lo stato di salute precario hanno impedito il viaggio. Infantino ha anche fatto sapere che la Fifa cercherà di coinvolgere la squadra in un'altra evento calcistico, possibilmente in Thailandia.