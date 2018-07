Mondiali: Southgate, noi molto motivati

MOSCA, 13 LUG - "Siamo molto motivati dato che la partita di domani è un'opportunità per vincere una medaglia ai Mondiali, un traguardo che solo una nazionale inglese ha raggiunto prima d'ora". Lo ha detto il ct inglese Gareth Southgate alla vigilia della partita di San Pietroburgo per il terzo posto contro il Belgio. "Sono stati due giorni molto difficili - ha detto Southgate - Eravamo a 20' dalla finale, eravamo qui per quello. Ma i giocatori sono incredibili, vogliono finire bene il torneo. Abbiamo portato già grande orgoglio alla nazione, ma vogliamo mantenere alti il nostro livello fino alla fine". Southgate si è detto poi orgoglioso di Harry Kane che, con i suoi 6 gol, è ancora capocannoniere del Mondiale. "Quando Harry si è fatto da parte nella prima partita contro il Belgio - ha affernato il ct - lo ha fatto per il bene della squadra. Nel caso vinca la scarpa d'oro, il successo avrà ancora più valore alla luce di quel sacrificio".