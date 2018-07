Accordo Lega Pro-Errea per nuovo pallone

ROMA, 13 LUG - Dopo il successo della presentazione delle nuove maglie per le rappresentative di Lega Pro, ad un mese dalle finall un altro importante punto viene messo a segno dalla Lega italiana Calcio Professionistico nella partnership con Erreà Sport. Nasce così una nuova linea di palloni, che le squadre proveranno in anteprima nei luoghi di ritiro e che verrà presentata ufficialmente in agosto in occasione della giornata di presentazione dei calendari della prossima stagione. Il personalissimo design, ideato e curato da Lega Pro, poi sviluppato e realizzato da Erreà, continua la linea di forte capacità comunicativa voluta dal Presidente Gravina per il nuovo campionato di Serie C. "La Serie C, vera fucina del calcio italiano, deve consolidare la sua identità e cogliere ogni occasione per riaffermare la propria forza - ha dichiarato il Presidente Gabriele Gravina - Una forza che può venire solo dall'unione e che Lega Pro può alimentare creando senso di appartenenza in tutte le squadre''.