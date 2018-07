Marchisio, vita è questione bianconera

TORINO, 13 LUG - "Tutto ciò che sono, tutto ciò che voglio. Life is a matter of Black and White". Claudio Marchisio esprime tutto il suo amore per la Juventus attraverso il suo profilo Instagram. Le voci su un suo possibile addio al bianconero si sono susseguite in questi giorni, anche se il centrocampista ha più volte espresso il suo desiderio di continuare alla Juventus. E anche quest'ultimo intervento viene interpretato come un passo verso la permanenza a Torino anche i suoi spazi di impiego sembrano sempre più ridotti.