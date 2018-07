Spalletti,CR7 grandissimo campione ma...

MILANO, 13 LUG - "Cristiano Ronaldo è un grandissimo campione. Ma nessuno può farci sentire inferiori senza il nostro consenso". Così il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti sul nuovo acquisto bianconero, che "darà forza e visibilità al campionato. Per personalità è uno dei più forti di sempre. C'è grande entusiasmo, si respira aria di grande calcio e questo può far bene al nostro movimento. Ma non c'è nessuno che ci può far sentire inferiori senza il nostro consenso" nella prima conferenza della stagione ad Appiano Gentile. "Se l'Inter può lottare per lo scudetto? Il nostro obiettivo è stare nella scia delle più forti, non vedo perché non dovremmo far bene'Vedo una squadra con grande potenzialità in tutti i reparti, l'importante sarà rimanere nella scia delle migliori squadre in tutte le competizioni - prosegue Spalletti -. Faremo una squadra con 20 calciatori forti per poterli cambiare e vincere le partite".