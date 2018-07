Mondiali: Infantino, Var ha funzionato

MOSCA, 13 LUG - "La Var ha funzionato. I risultati sono estremamente chiari e positivi". Il presidente Fifa Gianni Infantino commenta la novità tecnologica per gli arbitri ai Mondiali di Russia. "Fino ad ora nel torneo la Var è stata utilizzata più di 440 volte per un totale di 19 revisioni. Sedici decisioni sbagliate sono state corrette". Secondo i dati di Infantino, la Var ha portato a un incremento di decisioni corrette dal 95% al 99,2%. "La parola "progresso" significa migliorare le cose rispetto al passato. E la Var è meglio rispetto al passato, è progresso", ha dichiarato il presidente Fifa, aggiungendo che la VAR sta "ripulendo il calcio, facendolo più trasparente e onesto". Infantino ha poi menzionato l'elemento "educativo della Var", riferendosi al suo potere deterrente nei confronti del calcio violento. "In questo Mondiale non abbiamo visto un singolo cartellino rosso per calcio violento. Questo non è solo merito della Var ma lo è sicuramente in parte".