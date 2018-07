Ronaldo: tramonta ipotesi show lunedì

TORINO, 12 LUG - Nessuna festa speciale per Cristiano Ronaldo, ma il consueto programma di presentazione dei nuovi calciatori della Juventus. E' quanto è emerso a margine della conferenza stampa di Cancelo. Salta l'ipotesi dello show, lunedì all'Allianz Stadium per celebrare lo sbarco di CR7, di cui peraltro la società bianconera non aveva mai parlato. Il fuoriclasse portoghese è atteso lunedì a Torino per le visite mediche al J Medical. Seguirà poi l'incontro con i media sempre all'Allianz Stadium.