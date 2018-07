Udinese, ceduto Widmer al Basilea

UDINE, 12 LUG - Udinese calcio ha raggiunto un accordo con il Fußballclub Basel 1893, il club svizzero con sede a Basilea, per la cessione a titolo definitivo di Silvan Widmer. La cessione è stata ufficializzata oggi dal club friulano. L'esterno svizzero torna dunque in patria dopo aver vestito la maglia bianconera nelle ultime 5 stagioni in cui ha collezionato 142 presenze tra Campionato e Coppa Italia, mettendo a segno 5 reti.