Mondiali, McDonald's 'consola' inglesi

LONDRA, 12 LUG - Un po' di dolce per smaltire la mattinata amara degli inglesi, dopo il sogno svanito a Mosca ai supplementari contro la piccola Croazia, della finale mondiale di Russia 2018, una finale attesa invano da 52 anni. E' la proposta - a cavallo fra ironia e pubblicità - fatta da McDonald's con una raffica di messaggini indirizzati stamattina ai clienti più affezionati del Regno: quelli che sono soliti usare la sua app per ordinare hamburger e patatine. "Per tirarti su dopo la sconfitta dell'Inghilterra - promette il messaggio 'consolatorio' inviato della tentacolare catena globale Usa di fast food - oggi a colazione ti regaliamo un Mac Muffin". Qualcuno ne ha approfittato, ma è difficile che possa bastare.