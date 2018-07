Vida, possiamo vincere i Mondiali

MOSCA, 12 LUG - "È stata una partita molto dura, abbiamo giocato 120 minuti, ma abbiamo dimostrato che possiamo vincere il Mondiale. I nostri cuori sono grandi come la Russia". Lo ha detto il difensore croato Domagoj Vida a proposito della forza di carattere dimostrata dalla nazionale croata nella semifinale vinta contro l'Inghilterra. Durante la partita i tifosi russi hanno fischiato ripetutamente Vida che, dopo la vittoria contro la Russia, aveva esultato con la frase "Gloria all'Ucraina!", interpretata da molti come uno slogan anti-russo. Il giocatore si era poi scusato per il suo comportamento. "Quello è stato un errore - ha ribadito Vida - Chiedo scusa ancora al popolo russo".