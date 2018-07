Roma: Monchi a Londra incontra Pallotta

ROMA, 11 LUG - Un viaggio fissato in agenda da tempo, un salto nella City per fare il punto della situazione col presidente. Il ds della Roma, Monchi, si è visto a Londra con James Pallotta per aggiornarlo sul fronte della gestione sportiva della società giallorossa. Il dirigente spagnolo è già rientrato nella Capitale, non prima di aver discusso a cena col businessman di Boston delle prossime mosse di mercato che attendono la Roma. Monchi, che ha già portato a Trigoria dieci acquisiti, non ha escluso nuovi arrivi ma soprattutto ha lasciato intendere che assieme a Di Francesco deciderà come sfoltire la rosa. In uscita, nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta ritenuta congrua (superiore ai 70 milioni), ci potrebbe essere anche il portiere Alisson, ancora in vacanza dopo il Mondiale col Brasile. E chissà che proprio durante la permanenza a Londra Monchi non abbia ricevuto una richiesta per il portiere da parte del Chelsea.