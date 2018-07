Cagliari: preso Cerri

CAGLIARI, 11 LUG - Il mercato del Cagliari sceglie la strada dei ritorni. Per Alberto Cerri, classe 1996, l'ufficialità è solo questione di ore. L'attaccante ex Perugia, ma ancora di proprietà della Juve, ha già effettuato le visite mediche ed è a Cagliari in attesa del disbrigo delle formalità. Al Perugia è stato ceduto a titolo definitivo, Melchiorri, l'anno scorso in prestito al Carpi. In pista anche il ritorno di Albin Ekdal, centrocampista svedese reduce dai Mondiali e dalla retrocessione in B con l'Amburgo, la squadra che lo aveva acquistato proprio dal Cagliari. Classe 1989, ha già giocato quattro anni con il Cagliari dalla stagione 2011-2012 a quella della retrocessione nel campionato 2014-2015. Quell'anno realizzò cinque delle otto reti siglate con la maglia del Cagliari in 116 partite. Nella sua parentesi in Sardegna il "giorno di gloria" fu quello della tripletta a San Siro contro l'Inter durante l'era Zeman.