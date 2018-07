Inter: Eder verso Jiangsu Suning

MILANO, 11 LUG - Eder è pronto a salutare l'Inter per sbarcare in Cina. L'attaccante italo-brasiliano ha infatti accettato la proposta del Jiangsu, squadra del campionato cinese di proprietà del gruppo Suning. Restano da definire gli ultimi dettagli con la società asiatica per concludere l'affare già in serata e comunque entro venerdì, data in cui si chiuderà il calciomercato in Cina. Intanto però il 31enne attaccante oggi pomeriggio non si è allenato insieme ai compagni nel ritiro di Appiano Gentile. L'Inter dovrebbe incassare circa 5,5 milioni, realizzando una minima minusvalenze, mentre Eder dovrebbe firmare un contratto con il Jiangsu da circa 25 milioni lordi per due anni e mezzo.