De Vrij, la Lazio è il passato

MILANO, 11 LUG - "Ho comunicato alla Lazio la mia decisione di andare via un paio di settimane prima della gara con l'Inter. Se rigiocherei la partita con l'Inter? Mi è dispiaciuto per come è finita, ma io ho sempre dato tutto e ormai è il passato". Stefan de Vrij ha commentato così, nel corso della presentazione ufficiale come giocatore dell'Inter, il suo addio alla Lazio. "Non si può guardare indietro - ha proseguito il 26enne difensore olandese, che vestirà la maglia numero 6 e ha firmato fino al 2023 -. Ho scelto l'Inter perché ha sempre creduto in me". Nessuna preoccupazione per Cristiano Ronaldo alla Juventus: "Per il calcio italiano è bellissimo - ha concluso - ma io sono concentrato sull'Inter. Siamo molto carichi, abbiamo grandi ambizioni".