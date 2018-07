Perin, Nazionale? C'è sempre Buffon...

TORINO, 11 LUG - "Affermarsi in Italia ma anche vincere la Champions". Questo l'obiettivo della Juventus secondo Mattia Perin, neo acquisto della società bianconera: "Vincere il campionato è importantissimo - ha spiegato il portiere -, la Champions è un obiettivo che io, i miei compagni e la Juventus vogliamo raggiungere. Manca dal 1996 e c'è tanta voglia di vincerla". Nonostante il titolare del ruolo sia Szczesny, Perin proverà a confermare il suo posto in Nazionale: "Ovvio che ci penso alla maglia azzurra, c'è grande competitività anche lì. E poi c'è Buffon che giocherà in una squadra prestigiosa come il Psg e se dimostra di essere in forma e il campione che è, può ambire anche alla Nazionale".