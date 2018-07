Allegri'ambasciatore'campagna antitumori

BRUXELLES, 11 LUG - Approda a Bruxelles la campagna partita dall'Italia per promuovere stili di vita sani tra i giovani e prevenire malattie gravi come i tumori. Si chiama 'Allenatore, alleato di salute': è il progetto promosso dalla Fondazione 'Insieme contro il cancro', presieduta dal prof. Francesco Cognetti, di cui è ambasciatore l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Il 29% degli adolescenti europei fuma regolarmente, uno su quattro è sedentario, mentre solo il 14% consuma regolarmente le cinque porzioni di frutta e verdura raccomandate dagli esperti. Soprattutto a loro si rivolge la campagna che, prima al mondo, "intende sensibilizzare e valorizzare il ruolo di una figura molto ascoltata dagli adolescenti: l'allenatore sportivo", ha sottolineato il presidente del Pe, Antonio Tajani. "Come allenatori - ha detto l''ambasciatore' Allegri - abbiamo una grossa responsabilità. Tutti, a partire da quelli che iniziano con i bambini, devono dare un'educazione di vita, oltre che calcistica".