Presidente Croazia: "Testa alla squadra"

ZAGABRIA, 11 LUG - La presidente croata, Kolinda Grabar-Kitarovic, che per partecipare al summit della Nato a Bruxelles non potrà assistere di persona stasera a Mosca alla semifinale dei Mondiali fra Croazia e Inghilterra, ha inviato un messaggio alla Nazionale a scacchi biancorossi, augurando ovviamente una vittoria. "Sarò con i nostri calciatori con tutto il mio cuore e, per quanto non mi sembri opportuno indossare una maglietta della Nazionale al summit, la terrò accanto a me, per far vedere che sono con i 'nostri' ragazzi", ha detto Kitarovic. Stamattina a Bruxelles, Grabar Kitarovic ha regalato una divisa della Nazionale croata al presidente statunitense Donald Trump, come anche alla premier britannica Theresa May, in segno di fair-play. Con un volo charter, a Mosca sono invece già arrivati il primo ministro Andrej Plenkovic, il presidente del parlamento Gordan Jandrokovic e alcuni ministri.