Ronaldo, il saluto del Real madrid

ROMA, 11 LUG - "Siamo felici per Cristiano e la sua famiglia. La Juve non poteva scegliere un giocatore migliore": lo scrive il Real Madrid in un comunicato diffuso oggi, ringraziando "Cristiano per tutti gli anni ed i giorni trascorsi con noi". "Il Real Madrid, nella persona del suo presidente e dell'intero consiglio di amministrazione, esprime le sue sincere congratulazioni a Cristiano Ronaldo e alla Juventus per l'accordo raggiunto", prosegue la nota. E poi: "Ringraziamo Jorge Mendes per il meraviglioso lavoro di mediazione che ha fatto. Ringraziamo Andrea Agnelli per la sua professionalità". Il Real Madrid ringrazia inoltre "tutta la stampa spagnola e italiana, che ha trattato il trasferimento di Cristiano in modo ineccepibile".