Mondiali: Macron esulta per la Francia

ROMA, 10 LUG - "Siamo in finale. Appuntamento a domenica, per riportarla indietro". Emmanuel Macron, presidente francese, ha seguito la semifinale del Mondiale 2018 dalla tribuna d'onore dello stadio di San Pietroburgo, al fianco del presidente Fifa, Gianni Infantino, ha esultato in piedi al gol vittoria della Francia sul Belgio e al fischio finale, e poco dopo la fine della partita ha twittato il suo messaggio alla nazionale, dando appuntamento alla finale di domenica a Mosca, per la conquista della Coppa del Mondo.