Serie A: 19 luglio assemblea Lega

MILANO, 10 LUG - Una parte dei diritti tv in chiaro non esclusivi e il nuovo title sponsor del campionato saranno i temi caldi dell'assemblea della Lega Serie A, convocata per giovedì 19 luglio alle 14. All'ordine del giorno, fra l'altro, anche la nomina dei componenti dell'organismo di vigilanza della Lega, la fatturazione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti tv per la prossima stagione, la vendita dei diritti tv esclusivi del campionato Primavera per il triennio 2018-21, e infine gli accordi di sponsorizzazione per il campionato e le altre competizioni della Lega Serie A.