Mondiali: deputato russo attacca Vida

MOSCA, 09 LUG - Il parlamentare russo e vicepresidente del comitato per lo sport Sergey Krivonosov ha definito "assolutamente accettabile" la frase "Gloria all'Ucraina!" pronunciata dal difensore croato e ex Dinamo Kiev Domagoj Vida dopo la vittoria con la Russia. "Ritengo che si tratti di un comportamento individuale, che non viene sostenuto dal Paese dell'atleta", ha detto il parlamentare. "Vida ha giocato in Ucraina e lì è stato contagiato da questo genere di atteggiamenti. Questo tipo di comportamento è assolutamente inaccettabile e dovrebbe portare a delle sanzioni amministrative" ha dichiarato Krivonosov, secondo cui la mentalità che viene trasmessa in Ucraina "porta a questi risultati".