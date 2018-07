Juve-Ronaldo, ore decisive

TORINO, 10 LUG - Ore decisive per l'affare Ronaldo alla Juventus. Sull'asse Madrid-Kalamata, la trattativa pare avviata all'ultima curva prima del traguardo. Nella capitale spagnola è infatti in programma l'incontro probabilmente decisivo tra i vertici del Real e il procuratore di CR7, Jorge Mendes, mentre nella città del Peleponneso sarebbe sbarcato il presidente della Juventus Andrea Agnelli per incontrare di persona Ronaldo che sta trascorrendo un periodo di vacanza in una vicina località balneare. Improbabile, comunque, che l'annuncio dell'accordo possa avvenire già in giornata.