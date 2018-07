Snai: da 'superdomenica' scommessa 4x4

ROMA, 9 LUG - Domenica 15 luglio si materializzano in uno stesso pomeriggio: la prova di Moto GP in Germania, la finale di Wimbledon, una grande tappa del Tour con arrivo a Roubaix e la finale dei Mondiali di calcio. Una vera maratona di emozioni con gli scommettitori Snai che per l'occasione sono chiamati a fare anche di più, almeno da un punto di vista numerico: mettersi alla prova in quattro sport e condensare tutto in una sola scommessa. È questa la sfida "4x4" proposta dai quotisti per la più grande domenica sportiva dell'anno: indovinare il nome dei quattro vincitori. Le quote sono già pronte e sono comprensibilmente molto attraenti, anche se si adatteranno nei prossimi giorni seguendo l'attualità. A oggi, la combinazione più probabile è quella composta da Federer (tennis), Croazia (calcio), Sagan (ciclismo) e Marquez (moto). Chi la indovina moltiplica la propria giocate per 45 volte. Segue la combinazione Federer, Francia, Gilbert e Marquez, a 80. Da sogno il quartetto Nadal, Inghilterra, Nibali e Rossi, che paga 500.