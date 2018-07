Milan: tifosi a raduno "chiarezza"

CARNAGO (VARESE), 9 LUG - "Chiarezza sul futuro, rispetto per i tifosi". E' il messaggio di uno striscione esposto da un gruppo di sostenitori milanisti durante il primo allenamento della stagione della squadra di Rino Gattuso, che va in scena mentre si profila un nuovo cambio di proprietà. Circa un migliaio di sostenitori è accorso a Milanello per il raduno che ha dato il via alla stagione, molti meno rispetto ai 5mila di un anno fa. "Avanti mister, avanti ragazzi. Uniti per il bene del Milan", hanno scritto su un altro striscione gli ultrà della Curva Sud, che hanno acceso una serie di fumogeni prima dell'inizio dell'allenamento, sotto gli occhi di una decina di agenti di polizia a bordo campo. Durante la seduta i tifosi hanno scandito cori soprattutto per Gattuso, Cutrone, Suso e Bonucci.