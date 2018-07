Mondiali: Deschamps,bello rivedere Henry

ROMA, 9 LUG - "E' una situazione strana, anche difficile, ma a volte succede". Didier Deschamps, ct della Francia, risponde all'inevitabile domanda sul suo ex compagno di nazionale Thierry Henry (insieme vinsero i Mondiali in casa del'98) che domani sfiderà i Bleus nei panni di assistente del ct del Belgio Roberto Martinez. "Dalla panchina rivale - dice ancora Deschamps di Henry - sfiderà il suo stesso paese. Ma sapeva fin dall'inizio, fin da quando ha accettato l'incarico di assistente di Martinez, che una cosa del genere sarebbe potuta accadere". "Comunque lo rivedrò con grande piacere - aggiunge il ct francese -, e mi ricorderò dei tempi in cui lui era un giovane emergente della nazionale e io il capitano quasi alla fine della carriera". Della situazione di Henry parla anche il portiere dei Bleus Hugo Lloris. "Credo che domani il suo cuore sarà diviso a metà - dice -. Certo che sarà un po' strano vederlo con loro, ma ha cominciato una nuova carriera. Io mi reputo fortunato ad essere stato un suo compagno per due anni".