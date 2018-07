Roma, ufficiale l'acquisto di Fuzato

ROMA, 09 LUG - Dopo l'annuncio nei giorni scorsi da parte del ds Monchi la Roma oggi ha ufficializzato l'acquisto dal Palmeiras a titolo definitivo di Daniel Fuzato che in giallorosso ricoprirà il ruolo di terzo portiere. Il 21enne brasiliano, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022, ha riconosciuto che "inizia un'avventura incredibile per la mia carriera. Conosco bene la Roma perché ha una tradizione di portieri brasiliani fortissimi e farò di tutto per seguirne le orme". Fuzato indosserà la maglia numero 63 (la scelta è riferita all'anno di nascita del padre). "Abbiamo visto in Daniel le potenzialità per vestire la maglia della Roma. La sua giovanissima età rappresenta, per il nostro staff, una grande opportunità per formare un giocatore pronto per la Serie A" le parole di Monchi riportare dal sito giallorosso.