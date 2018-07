Emre Can "Ronaldo? Sarebbe grandioso"

TORINO, 9 LUG - "Per qualunque calciatore sarebbe grandioso giocare con Ronaldo, ma ora sono concentrato sulla mia nuova avventura". Così Emre Can, il nuovo acquisto della Juventus per il centrocampo di Allegri, sul possibile arrivo di CR7 in bianconero: "Non so se ci sono stati contatti sinceramente, io sono concentrato sulla mia nuova avventura - ha proseguito Emre Can -. Se dovesse arrivare sarebbe grandioso". Nonostante la grande presenza di rappresentanti dei media spagnoli e portoghesi, la Juventus ha in seguito tenuto a precisare che la conferenza era stata organizzata "per la presentazione di un grande giocatore, Emre Can, e siamo concentrati solo su questo".