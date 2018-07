Inter, raduno nel segno di Nainggolan

MILANO, 09 LUG - L'Inter si raduna nel segno di Mauro Icardi e Radja Nainggolan. Parte oggi la stagione 2018/19 per il club nerazzurro, con il primo allenamento nel ritiro di Appiano Gentile. Un raduno iniziato già ieri sera per il capitano interista, che ha immortalato il ritorno alla Pinetina con alcune foto su Instagram. Oggi l'argentino è stato raggiunto dai compagni, compresi alcuni dei nuovi arrivati. L'attesa era tutta per Nainggolan, che è subito sceso in campo per qualche giro di campo insieme al preparatore atletico, poi il primo allenamento insieme ai compagni agli ordini del tecnico Luciano Spalletti. Presenti anche gli ultimi acquisti come Politano e De Vrij (oltre al ds Piero Ausilio), mentre nel pomeriggio dovrebbero scendere in campo Asamoah e Martinez. Il ritiro (a porte chiuse per i tifosi) proseguirà ad Appiano fino al 22 luglio: sabato è invece previsto il primo test stagionale, in programma a Lugano contro i padroni di casa.