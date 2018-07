Mondiali:Croazia,frase Vida non politica

MOSCA, 9 LUG - La federcalcio croata ha dichiarato che l'esclamazione "Slava Ukraine" (Gloria all'Ucraina), pronunciate da Domagoj Vida al termine della partita contro la Russia si riferiva al sostegno dimostratogli dai tifosi ucraini durante i Mondiali. Lo comunica la federazione sul suo sito ufficiale. "Nonostante questo - si legge nella dichiarazione- la federcalcio croata invita i giocatori della nazionale ad astenersi da qualsiasi dichiarazione che può essere interpretabile come politica". La federcalcio sottolinea il proprio sostegno al "principio della lotta contro ogni forma di intolleranza nel calcio e contro la commistione di sport e politica". "Mi dispiace che alcuni media abbiano interpretato così il nostro messaggio - ha detto Vida - aggiungendo che la sua affermazione non aveva significato politico ma esprimeva solo gratitudine verso i tifosi ucraini". In un video pubblicato su Facebook, Domagoj Vida e l'allenatore Ognjen Vukojević hanno dedicato la vittoria della Croazia alla Dinamo Kiev, ex squadra di Vida.