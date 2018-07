Mondiali: Putin incontrerà squadra russa

MOSCA, 9 LUG - Il presidente russo Vladimir Putin ha invitato la Nazionale russa a Kaliningrad, dove si terrà un incontro dedicato al lascito per i Mondiali in Russia. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Izvestiya. In particolare, l'incontro riguarderà il futuro utilizzo delle infrastrutture sportive costruite per i Mondiali. Rispondendo alle domande di Izvestiya, Peskov ha detto di non sapere se Putin voglia premiare i giocatori per i brillanti risultati ottenuti durante i Mondiali.