'Preferivo Buffon finisse carriera Juve'

ROMA, 9 LUG - ''Io avrei preferito che Buffon avesse finito la sua carriera nella Juventus ma questo è in mio pensiero''. Parola dell'ex ct della nazionale e tecnico della Juve Marcello Lippi a proposito dell'addio di Buffon ai bianconeri per andare a difendere la porta del Psg. E l'addio alla Nazionale? ''Credo che con la Nazionale abbia finito, poi lui ha grande fedeltà e se ci fosse bisogno si metterà a disposizione''. Lippi conclude parlando del possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve a suon di milioni e del problema degli ingaggi degli altri calciatori: ''nella Juve ci sono calciatori intelligenti e sanno benissimo che Ronaldo non può avere un ingaggio come gli altri. Il fatto economico diventa l'ultimo dei problemi. Giocherà altri tre quattro anni a grandi livelli, dobbiamo essere contenti. Se arriva ne porterà anche degli altri di campioni, pensiamo a essere contenti''. Dove giocherà in bianconero?''Lui è un attaccante ed ha una percentuale di realizzazione eccezionale''.