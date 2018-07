Samp partita per ritiro Ponte di Legno

GENOVA, 8 LUG - È' composta da 27 giocatori la comitiva della Sampdoria che è partita poco dopo le 14 da Genova per raggiungere Ponte di Legno, sede del ritiro blucerchiato fino al 28 luglio. Nella lista non ci sono Torreira che indosserà presto la maglia dell'Arsenal e gli argentini Silvestre e Alvarez che saranno ceduti. Tra i volti nuovi il centrocampista Jankto prelevato dall'Udinese, il difensore Colley ex Genk e Alex Ferrari arrivato dal Bologna. I tre polacchi Bartosz Bereszynski, Dawid Kownacki e Karol Linetty, reduci dalla Coppa del Mondo saranno pronti a aggregarsi al gruppo da sabato 21 luglio. Domani prevista la prima seduta intorno alle 930 presso il centro sportivo di Temu.