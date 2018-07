Torino:Meite vicino,Barreca verso Monaco

TORINO, 8 LUG - Torino a un passo dal centrocampista francese Meite. Secondo indiscrezioni sarebbe in dirittura d'arrivo la trattativa per Soualiho Meite, 24enne del Monaco, che dovrebbe sostenere nella giornata di domani le visite mediche. Percorso inverso per Antonio Barreca, terzino sinistro classe 1995, prodotto del settore giovanile granata che approderà nella squadra del Principato di Monaco: lo scambio tra i due calciatori vedrà anche un conguaglio di 2 milioni a favore del Torino. I granata, che proprio oggi hanno raggiunto il ritiro di Bormio (Sondrio), stanno chiudendo anche un'altra trattativa, quella per il difensore brasiliano Gleison Bremer, in forza all'Atletico Mineiro. Sembra abbandonata la pista Verissimo, nonostante la volontà del giocatore, per le pretese del Santos.