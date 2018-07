Caos Chelsea, parte ritiro con Conte

LONDRA, 08 LUG - Primo giornata di ritiro precampionato per il Chelsea, agli ordini di Antonio Conte che però sembra destinato a breve all'addio. Regna la massima confusione a Cobham, centro sportivo dei Blues. Questa mattina si sono ritrovati, dopo le vacanze estive, i giocatori della rosa, tra i quali Cesc Fabregas, Marcos Alonso e David Luiz, che non hanno partecipato alla Coppa del Mondo. Ancora sotto contratto con il Chelsea fino all'estate 2019, Conte ha diretto regolarmente gli allenamenti, preceduti da un selfie, prontamente pubblicato sulla sua pagina Instagram, in compagnia del suo staff tecnico. Ma è davvero improbabile che l'ex ct dell'Italia siederà sulla panchina dei Blues tra un mese, al debutto della Premier League.