Mondiali, complimenti di Putin a Russia

MOSCA, 08 LUG - Il presidente della Russia Vladimir Putin ha invitato la nazionale russa a un incontro per valutare i risultati ottenuti durante i Mondiali e stabilire quale eredità lascerà il torneo iridato in Russia. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dai media russi. "Putin ha telefonato sabato al ct Cherchesov per augurargli buona fortuna - ha detto Peskov - Dopo la conclusione del match, il presidente ha chiamato il ct, facendogli i complimenti per la determinazione e il bel gioco mostrati nella storica partita contro la Croazia".