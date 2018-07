Ancelotti e De Laurentiis,giorno a Capri

NAPOLI, 7 LUG - Lunghissima giornata al mare a bordo del 'Manitoba', per Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti, con le famiglie al seguito. L'imbarcazione del patron del Napoli ha ormeggiato poco prima delle 20 nella banchina del porto turistico, a Capri. Per evitare il bagno di folla, e l'assalto dei tifosi del Napoli, De Laurentiis e i suoi ospiti sono saliti a bordo dei caratteristici taxi scoperti. Per evitare la piazzetta, affollatissima come non mai, i taxi si sono inoltrati lungo un percorso alternativo conosciuto solo dai capresi doc e hanno raggiunto il 'Grand hotel Quisisana', il buen retiro caprese da sempre della famiglia De Laurentiis. E, nella quiete del lussuoso e storico albergo il duo calcistico, trascorrerà l'ultimo scampolo di vacanza. I bene informati hanno già annunciato che domani allenatore e presidente ripartiranno.