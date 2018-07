Mondiali: Inghilterra in semifinale

ROMA, 7 LUG - L'Inghilterra si è qualificata per le semifinali dei Mondiali di Russia 2018 battendo la Svezia 2-0 nel quarto di finale giocato a Samara. Tutti e due i gol della nazionale dei Tre Leoni, che tornano in una semifinale mondiale dopo 28 anni, sono venuti di testa: al 30' calcio d'angolo battuto dalla sinistra da Young e inzuccata vincente di Maguire mentre al 59' Dele Alli batte per la seconda volta il portiere svedese Olsen dopo un cross dalla sinistra di Lingard.