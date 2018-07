Nainggolan illeso in incidente su A1

AREZZO, 6 LUG - Incidente stradale questo pomeriggio, sulla A1 vicino al casello di Arezzo, per il calciatore belga dell'Inter Radja Nainggolan, che viaggiava a bordo di una Ferrari GtC 4 Lusso, guidata da un'altra persona: secondo quanto appreso a causa di una foratura la macchina è finita contro il guardrail. Illeso il giocatore, che ha chiamato i soccorsi stradali e il conducente, danni per la Ferrari. Nainggolan proveniva da Roma ed era diretto a Milano per iniziare il ritiro con l'Inter. Quattro chilometri dopo Arezzo l'auto ha bucato la gomma finendo contro il guardrail: danni alla fiancata e alla parte anteriore della Ferrari. Il centrocampista è stato poi accompagnato a Prato dove la concessionaria Ferrari gli ha fornito un'auto sostitutiva.