Mondiali: Reina assolve Muslera

ROMA, 6 LUG - Colpa del portiere? Macché, colpa del pallone. Pepe Reina assolve Muslera per l'errore sul secondo gol subito dall'Uruguay nel quarto di finale del Mondiale che ha visto la vittoria della Francia. "Che continuino a inventarsi palloni - si è lamentato il portiere spagnolo sui social network - i portieri troveranno più facile 'intuire o indovinare' le traiettorie. Lo spettacolo si cerca in un altro modo". Reina si è unito alle lamentele di alcuni portieri sul Telstar, il pallone creato per questi Mondiali.