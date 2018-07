Psg ufficializza Buffon

ROMA, 6 LUG - Gigi Buffon è ufficialmente un nuovo giocatore del Psg. Lo annuncia il club parigino sul suo sito dove l'ex n.1 della Juventus è fotografato con la nuova maglia. per lui contratto di un anno con l'opzione per un secondo anno. "È con una grande sensazione di felicità che mi unisco al Psg - le parole di Buffon riportate sul sito del club - Per la prima volta nella mia carriera, lascio il mio Paese e solo un progetto così ambizioso mi ha portato a prendere una decisione del genere".