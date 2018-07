Mondiali: Francia in semifinale

ROMA, 6 lUG - La Francia è la prima semifinalista dei Mondiali di Russia 2018. I Bleus del ct Didier Deschamps hanno battuto 2-0 l'Uruguay - privo di Cavani - nel quarto di finale giocato a Nizhny Novgorod. Un gol per tempo: al 40' calcio di punizione dalla destra di Griezmann e colpo di testa vincente di Varane. Il raddoppio al 61': tiro dalla distanza di Griezmann, Muslera tocca ma non trattiene e la palla rotola in rete. In semifinale la Francia affronterà la vincente di Brasile-Belgio.