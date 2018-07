Mondiali: Svezia, Granqvist fiducioso

MOSCA, 6 LUG - Il capitano della Svezia Andreas Granqvist sostiene che fermare Harry Kane è la chiave per battere l'Inghilterra. Lo riporta Echo News. "Harry Kane è molto pericoloso in area di rigore - ha detto Granqvist - Ma le sue qualità incredibili non si limitano a calciare rigori, è bravissimo sotto tutti gli aspetti. Sarà dura contro di lui ma faremo di tutto per fermarlo".