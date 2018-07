Juventus: a Torino è 'Ronaldomania'

TORINO, 6 LUG - "Arriva oggi", "no viene domani". E' psicosi Cristiano Ronaldo tra i tifosi della Juventus, ormai certi dell'arrivo a Torino del portoghese. Sono tante le voci che si rincorrono sotto la Mole, dove la trattativa del secolo per l'acquisto del giocatore sta facendo sognare il popolo bianconero. Già ieri sera un gruppo di tifosi ha atteso invano l'arrivo dell'attaccante. "Un mio amico mi ha detto che arriva", dicevano tra loro prima che il terminal voli privati chiudesse i battenti. Tra le tante voci quella che il giocatore, che indossa la maglia numero 7, possa arrivare domani, settimo giorno del settimo mese successivo al settimo scudetto della Juve. Un po' di numeri buoni per la cabala. Se i fan della Juve sognano ad occhi aperti, l'altra metà dei tifosi sperano ancora che la trattativa non vada in porto. "Son tutte balle, perché dovrebbe venire qui", dice un tifoso del Torino sfoggiando sulla giacca la spilla della sua squadra del cuore seduto a pranzo in piazza San Carlo, il salotto buono di Torino.