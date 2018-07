Weekend di relax a Capri per Ancelotti

NAPOLI, 6 LUG - Weekend a Capri per l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti. Giunto in tarda mattinata sull'isola con la famiglia, il neo tecnico dei partenopei si è diretto verso il Grand hotel Quisisana dove soggiornerà per qualche giorno prima della partenza con la squadra per il ritiro di Dimaro prevista per martedì. Nella folla Ancelotti è passato quasi inosservato, nascosto sotto un cappellino rosso con visiera.