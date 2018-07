Bologna: Palacio e Donsah rinnovano

BOLOGNA 6 LUG - Due rinnovi e l'annuncio di un nuovo acquisto: il Bologna si presenta a Pinzolo in ritiro con tre novità. Rodrigo Palacio ha firmato il prolungamento fino al 2019. Lo ha annunciato il club rossoblù, che nelle ultime ore ha comunicato pure il prolungamento di Godfred Donsah fino al 2022 e l'ingaggio del giovane centrocampista svedese Mattias Svanberg, prelevato dal Malmoe per circa 5 milioni con contratto quinquennale. Queste le ultime novità in casa di un Bologna in partenza per il ritiro di Pinzolo: la squadra guidata da Filippo Inzaghi sosterrà il primo allenamento in quota alle 18 e rimarrà a lavorare in Trentino fino al 23 luglio.