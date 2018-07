Ibra, la Svezia può arrivare in fondo

ROMA, 6 LUG - Il primo tifoso della Svezia, Zlatan Ibrahimovic, è convinto che possa puntare alla vittoria nel Mondiale in Russia. Lo ha detto dopo l'ultimo allenamento in California con i Los Angeles Galaxy, spiegando che a questo punto del torneo vanno avanti, e magari arrivano fino in fondo, le squadre che "sanno gestire al meglio le loro emozioni". "Io davvero penso che la Svezia possa diventare campione del mondo, come ho detto prima dell'inizio del torneo - ha detto l'attaccante -. Ha battuto il Messico, che era forte, e poi la Svizzera. Nessuno ha visto la nazionale così bene". "E poi - ha continuato Ibra - c'è tutto un Paese che la sostiene. Gli svedesi di tutto sono orgogliosi della squadra nazionale e continueranno ad esserlo, non importa quanto lontani siano". Domani la Svezia, che con Ibrahimovic in campo non aveva mai raggiunto i quarti in un Mondiale, affronterà l'Inghilterra per un posto in semifinale.