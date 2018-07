Hamilton 'prenota' Inghilterra in finale

ROMA, 5 LUG - Lewis Hamilton 'prenota' la finale dei Mondiali in Russia con la speranza di poter vedere la sua Inghilterra. "Domenica prossima - dice il campione del mondo di Formula 1 con la Mercedes in vista del Gp a Silverstone - voglio andare in Russia per la finale dei mondiali. Mi sono preso una giornata libera". "Qui - aggiunge Hamilton - l'atmosfera é incredibile c'è Wimbledon, la Formula 1 e l'Inghilterra ai mondiali. Un grande weekend per noi".